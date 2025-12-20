Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    20 Dec 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 10:30 AM IST

    ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ആ​സ്തി 102.16 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ
    ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ 11 മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ആ​സ്തി 10.5 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച് 102.16 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ലെ​ത്തി.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ 9.7 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 59.06 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റാ​യി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    വാ​യ്പാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. 11 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ വാ​യ്പ​ക​ൾ 6.22 ബി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഭ​വ​ന, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ‘വാം​ഡ്’ പേ​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​വും ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​രു​ത​ൽ ആ​സ്തി​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Strong growth in the banking sector
