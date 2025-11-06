Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 10:54 AM IST

    ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ക​ട​ൽ വ​ഴി എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ക​ട​ൽ വ​ഴി എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ല​ഹ​രി വ​സ്കു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ൽ​വ​ഴി എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 193 പീ​സ് ഹ​ഷീ​ഷ്, 93 പീ​സ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് മ​രു​ന്നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 10,000 ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​വ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​വും സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മു​ദ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:coastguardKuwaitkuwaitnews
    News Summary - Strong checks will continue; illegal substances seized while trying to reach by sea
