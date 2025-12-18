Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Dec 2025 9:24 AM IST
    18 Dec 2025 9:26 AM IST

    ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ആ​റുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി​മാ​ഫി​യ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച കേ​സി​ൽ ആ​റു പേ​രെ സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. ഫ​ർ​വാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും, ക​ബ്ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു പൗ​ര​നെ​യും ഒ​രു അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നെ​യും ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റി. സ​മൂ​ഹ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും, യു​വാ​ക്ക​ളെ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ ​മാ​സം 15ന് ​പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ല​ഹ​രി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ത​ട​വ്, പി​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ശി​ക്ഷ ക​ന​ത്ത​താ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

