Madhyamam
    Kuwait
    7 Feb 2026 12:16 PM IST
    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി; 10 കി​ലോ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം പി​ടി​കൂ​ടി. ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ആ​റു കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​നും നാ​ല് കി​ലോ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മിനു​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 200,000 ദീ​നാ​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഈ ​ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ.

    പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പി​ടി​യി​ലാ​യ ആ​ൾ. പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഹെ​റോ​യി​നി​ൽ മാ​യം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സ​ജീ​ക​രി​ച്ച ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യും അ​ള​വ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കേ​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​ളി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. കു​പ്ര​സി​ദ്ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നാ​യ ഇ​യാ​ൾ നി​ല​വി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ വെ​റു​തെ വി​ടി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

