    date_range 28 Aug 2025 10:58 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 10:58 AM IST

    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി; ഈ ​വ​ർ​ഷം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് 527 ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്, 729 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 527 ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ​മ​ഗ്ര സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 823 പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. 1,675 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും 70 അ​ജ്ഞാ​ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സു​ക​ൾ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. 1,359 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, മ​ദ്യ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 729 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    959 കി​ലോ ഹാ​ഷി​ഷ്, 391 കി​ലോ ഷാ​ബു, 30 കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​ൻ, 4.7 കി​ലോ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, 142 കി​ലോ മ​രി​ജു​വാ​ന, 227 കി​ലോ കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ളും പൊ​ടി​യും, 6.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ലി​റി​ക്ക ഗു​ളി​ക​ക​ൾ, 12,141 കു​പ്പി​യും 31 ബാ​ര​ൽ മ​ദ്യ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.13 ഷോ​ട്ട്ഗ​ൺ, 11 റൈ​ഫി​ളു​ക​ൾ, ഒ​രു എം 16, 25 ​പി​സ്റ്റ​ളു​ക​ൾ, 968 റൗ​ണ്ട് വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Strong action against drug trafficking; 527 drug smugglers arrested this year, 729 people deported
