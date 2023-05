കർശന പരിശോധന; താമസ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് എ​ണ്ണം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1,60,000ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 1,20,000 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തും ദൃ​ഢ​വു​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​നു കാ​ര​ണം.താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളും തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ, താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 11,000ത്തോ​ളം വ്യ​ക്തി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സം​ഖ്യ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ​ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

strict search; The number of people breaking the rules of accommodation has decreased