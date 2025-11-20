Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 10:01 AM IST

    സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നേ​ട്ടം ‘എ​ക്സ്പ്ലോ​റ​ർ’ ഓ​ടി​ത്തുട​ങ്ങി

    സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നേ​ട്ടം ‘എ​ക്സ്പ്ലോ​റ​ർ’ ഓ​ടി​ത്തുട​ങ്ങി
    ‘എ​ക്സ് പ്ലോ​റ​ർ’ ക​പ്പ​ൽ

    Listen to this Article

    സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നേ​ട്ടം ‘എ​ക്സ്പ്ലോ​റ​ർ’ ഓ​ടി​ത്തുട​ങ്ങി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മു​ദ്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. സ​മു​ദ്ര-​സ​മു​ദ്ര​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് റി​സ​ർ​ച് ന​ട​ത്തി​യ ‘എ​ക്സ് പ്ലോ​റ​ർ’ ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​പ്പ​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ യാ​ത്ര വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള​ള ‘എ​ക്സ് പ്ലോ​റ​ർ’ ക​പ്പ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മു​ദ്ര​സാ​മ്പി​ളി​ങ്, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ഠ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​താ​ണ്.

    തീ​ര​സു​ര​ക്ഷ, മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര​പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കോ​സ്റ്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ​റൈ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.​ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി


    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
