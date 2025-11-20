Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 9:54 AM IST

    ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത് 34,143 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ

    ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത് 34,143 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ ക​ന​ത്ത ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​ക​ദേ​ശം 34,143 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി.

    2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നും ന​വം​ബ​ർ 10 നും ​ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​ർ, ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പെ​രു​മാ​റ്റ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ സം​വി​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ വാ​ഴ്ച​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പ​തി​വാ​ണ്.

    നി​യ​മ​ല​യം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ടി​കൂ​ടി നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​കി​ല്ല.

    News Summary - Strict screening will continue; 34,143 migrants deported this year
