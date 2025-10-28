Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:03 AM IST

    ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ടു; ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് റോ​ഡ് അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി. ഈ ​മാ​സം 20 നും 25 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി സു​ര​ക്ഷ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, പു​തു​ത​ല​മു​റ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ വി​ന്യാ​സം, പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി‌​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​നു കാ​ര​ണം.

    വാ​ഹ​നം തെ​റ്റാ​യ വ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​റി​ക​ട​ക്ക​ൽ, ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, നി​രോ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം വ​രെ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, തെ​റ്റാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ഴി 365 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 823 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsStrict ActionreducedTraffic Violation
    News Summary - Strict measures have paid off; traffic violations have been reduced by half
