Madhyamam
    വാ​ഹ​ന ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:42 AM IST

    വാ​ഹ​ന ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന

    വാ​ഹ​ന ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന ഗാ​രേ​ജു​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പാ​ണ് സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് അ​നു​മ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തെ​റ്റാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

