Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:55 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന നി​രോ​ധി​ച്ചു; എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന നി​രോ​ധി​ച്ചു; എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    18 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വി​ൽ​പ്പ​ന നി​രോ​ധി​ച്ചു. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ദി​വ​സേ​ന പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ൾ, ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, വെ​ൻ​ഡി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ഡെ​ലി​വ​റി-​ടേ​ക്ക് എ​വേ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വി​ൽ​പ്പ​ന​യും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​യ​തോ​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്കു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ർ​ശ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും മാ​ത്രം വി​ൽ​പ്പ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    X