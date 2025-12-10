Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 1:55 PM IST

    ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ഏഴു കി​ലോ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഞ്ച് കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​ൻ, ര​ണ്ട് കി​ലോ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും; ഏഴു കി​ലോ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​തി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വ​ന്‍തോ​തി​ലു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ന്‍ പൗ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പി​റ​കെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് കി​ലോ ഹെ​റോ​യി​ൻ, ര​ണ്ടു കി​ലോ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് തൂ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത്, ഇ​ട​പാ​ട്, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നാ​ലും അ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടും. നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു നി​യ​മം ഈ ​മാ​സം 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യ​ട​ക്കം ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ​യും ത​ട​വും പി​ഴ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drugscheckingmigrantstrictly
    News Summary - Strict checks continue; migrant caught with seven kilos of drugs
    Similar News
    Next Story
    X