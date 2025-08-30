Begin typing your search above and press return to search.
    നി​യ​മലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി; വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, വി​സ, ഹ​വാ​ല കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സംഘം പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ ​പ്ര​തി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റും വി​സ​ക​ളും ന​ൽ​ക​ൽ, സ​മാ​ന്ത​ര ഹ​വാ​ല പ​ണ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നീ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ടി​കൂ​ടി. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി 20 ല​ധി​കം പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് ഒ​രു സം​ഭ​വം. ഏ​ഴു പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രു സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 130 ദീ​നാ​റി​നും 250 ദീ​നാ​റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കി ഈ​ജി​പ്തു​കാ​രെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് മാ​ൻ​പ​വ​റി​ലെ ഒ​രു മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.


    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ൾ വ്യാ​ജ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വ​ൻ തു​ക​ക​ൾ വാ​ങ്ങി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​മ്പ​നി ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു സം​ഘ​വും പി​ടി​യി​ലാ​യി. സം​ഘം 28 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് 382 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും 800 മു​ത​ൽ 1,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഡാ​റ്റ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 200 മു​ത​ൽ 250 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​റു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഹ​വാ​ല വ​ഴി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ര​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും ആ​റു പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി പ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.ഇ​ത് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്തെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ബാ​ങ്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

