Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:28 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി; പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നശിപ്പിച്ചു

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി; പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നശിപ്പിച്ചു
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗു​രു​ത​ര ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. റോ​ഡി​ൽ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​വും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു.

    ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗം ലോ​ഹ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യെ ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സ്വ​യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
