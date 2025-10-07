Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗതാ​ഗത...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 1:58 PM IST

    ഗതാ​ഗത നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി; വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും, പിഴ ചുമത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗതാ​ഗത നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി; വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും, പിഴ ചുമത്തും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ്. മ​ന:​പൂ​ർ​വം ​ഗ​താ​​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും, 15 മു​ത​ൽ 20 കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡ്രോ​ൺ കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​നം, പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ​രി​കി​ലെ കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    റോ​ഡി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​യെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും കു​റ​ക്ക​ലും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Newstrafic rulegulf news malayalam
    News Summary - Strict action against traffic violators; vehicles will be seized and fines will be imposed
    Similar News
    Next Story
    X