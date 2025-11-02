Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:38 PM IST

    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം;
    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യോ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യോ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ൃത്തി​ക​ൾ ക​ന​ത്ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വേ​ട്ട​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. മ​റ്റു നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണം. പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് റി​സ​ർ​വി​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​നും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തി​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ര​ണ്ടു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തി​നാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം പ്ര​കാ​രം പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ല.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ജീ​വി​ക​ളെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​ൽ, വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യോ പി​ടി​ക്കു​ക​യോ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത ത​ട​വും 500 ദീ​നാ​റി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത പി​ഴ​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ര​ണ്ട് ശി​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നോ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:huntingStrict ActionKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Strict action against hunting in nature reserves
    Similar News
    Next Story
    X