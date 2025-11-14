Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി; നാ​ല് കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    12.8 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും ഒ​രു തോ​ക്കും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി; നാ​ല് കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​വ​ശം ഏ​ക​ദേ​ശം 12.8 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഒ​രു തോ​ക്കും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​പ​ത്തി​നെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ക​ട​ത്തു​കാ​രെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടും. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡീ​ല​ർ​മാ​രു​ടെ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഫീ​ൽ​ഡ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​ത​ല​മു​റ​ക​ളെ ഈ ​വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ വി​പ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ​ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

