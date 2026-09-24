സുരക്ഷ ശക്തമാക്കൽ; കൂടുതൽ എ.ഐ സ്മാർട്ട് കാമറകൾ

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കൽ; കൂടുതൽ എ.ഐ സ്മാർട്ട് കാമറകൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് എ.ഐ സ്മാർട്ട് കാമറകൾ വ്യാപകമാക്കുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. സംശയമുള്ള വ്യക്തികളെയും വാഹനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കും. സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഉടൻ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതരത്തിലാണ് സംവിധാനം.
സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളും പ്രധാന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ആശുപത്രികൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയും സുരക്ഷാ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.നിരീക്ഷണ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി പുറത്തുവിട്ടാൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും 10,000 ദീനാർ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും.
ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ എ.ഐ. ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ അഞ്ചു വർഷത്തിലും നവീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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