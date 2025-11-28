Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 9:35 AM IST

    ജി.​സി.​സി- ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ

    ജി.​സി.​സി- ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജി.​സി.​സി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ

    Listen to this Article


    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ്

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ ച​ർ​ച്ച

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ്-​ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ. ജി.​സി.​സി അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ മി​ശ്അ​ൽ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ​ഷെ​മാ​ലി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, മേ​ഖ​ല, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ജി.​സി.​സി​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും, പ​ര​സ്പ​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, ഊ​ർ​ജം, വ്യാ​പാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ജി.​സി.​സി-​ഇ​ന്ത്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ട​ൽ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​സ്ഥി​ര​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഭാ​വി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് ന​ട​പ​ടി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​ഖൗ​ദ്, ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഈ​സ അ​ൽ ഷൈ​ബാ​നി, ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഹൈ​തം അ​ൽ മാ​ലി​കി, യു.​എ.​ഇ എം​ബ​സി​യു​ടെ ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഹാ​ഷെ​മി എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

