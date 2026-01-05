Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Jan 2026 8:39 AM IST
    date_range 5 Jan 2026 8:39 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ റാ​മി ത​ഹ്ബൂ​ബു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മ​താ​ർ അ​ൽ നി​യാ​ദി​യു​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. പൊ​തു താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​തി​നി​ടെ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി എ​ഴു​തി​യ ക​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖ​റു​സി​യ ക​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഇ​തേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​വാ​സി മ​ന്ത്രി ഡോ.​വ​ർ​സി​ൻ അ​ഗാ​ബെ​ക്കി​യ​ൻ ഷാ​ഹി​നി​ൽ നി​ന്ന് രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​വും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ റാ​മി ത​ഹ്ബൂ​ബ് ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി.

