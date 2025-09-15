Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശ​മ്പ​ള കൈ​മാ​റ്റ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:34 AM IST

    ശ​മ്പ​ള കൈ​മാ​റ്റ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി

    ശ​മ്പ​ളം ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്രം കൈ​മാ​റും
    ശ​മ്പ​ള കൈ​മാ​റ്റ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ശ​മ്പ​ള കൈ​മാ​റ്റ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘അ​ഷാ​ൽ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി വേ​ത​ന കൈ​മാ​റ്റം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ശ്ര​മം.എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​സി​മി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ശ​മ്പ​ളം ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​യി​ലെ ക്ര​മ​പാ​ല​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കു​ക​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsWageKuwait Newspublic authority of manpower
    News Summary - Steps to strengthen the wage transfer system
