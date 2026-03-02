Begin typing your search above and press return to search.
    2 March 2026 9:42 AM IST
    2 March 2026 9:42 AM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി നി​ല​വി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി
    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി നി​ല​വി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ദു​ഐ​ജ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി അ​റി​യി​ച്ചു. കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12:07 ന് ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു.

    ഒ​ന്ന്, നാ​ല്, അ​ഞ്ച് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ട​ന​ടി സു​ഗ​മ​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ ഡ്രോ​ൺ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ഒ​മ്പ​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള ഇ​വ​രു​ടെ പ​രി​ക്ക് നി​സ്സാ​ര​മാ​ണ്.

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി. ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യും അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (ജി.​എ.​സി.​എ) മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഹു​മൂ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹു​മൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന് (ടി-1) ​ഉ​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ട​ന​ടി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ​യും പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

