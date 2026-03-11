Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 March 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 9:29 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യം

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ നാ​സ​ർ ബൗ​സ്ലീ​ബ് ​​അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​വ​ശി​ഷ​ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 15 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ്‌​ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​കെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 329 ആ​യി.

