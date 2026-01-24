Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 1:33 PM IST

    മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി വ​രു​ന്നു

    മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി വ​രു​ന്നു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഖ​ലീ​ഫ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ജീ​ൽ മ​ന്ത്രി​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​മി​തി​യി​ൽ ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വ​കു​പ്പ്, കു​വൈ​ത്ത് ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​ർ, പി.​എ.​എ​ഫ്.​എ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കും.

    മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​aൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ-​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും സ​മി​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​തി​മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    Kuwait News
