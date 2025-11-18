Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:25 PM IST

    മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക പാ​രി​ഷ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക പാ​രി​ഷ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക പാ​രി​ഷ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​ങ്ക​ര മാ​ർ​ത്തോ​മ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ സ​ഫ്ര​ഗ​ൻ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത റ​വ. ഡോ. ​യൂ​യാ​ക്കിം മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സ്, ലി​ബി​ൻ സ്‌​ക​റി​യ, അ​നു​പ് കോ​വ​ളം, കൂ​ടാ​തെ കോ​മ​ഡി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സു​ധി ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും, കോ​മ​ഡി പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​തി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗെ​യിം​സ്, അ​ത്ഭു​ത ചെ​പ്പ്, ബി​ങ്കോ, വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, നാ​ട​ൻ ത​ട്ടു​ക​ട, എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

