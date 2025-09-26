സെന്റ് തോമസ് പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം ‘തിരുവോണപ്പുലരി’text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് തോമസ് പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഓണാഘോഷം മംഗഫ് അൽ നജാത് സ്കൂളിൽ നടന്നു. ‘തിരുവോണപ്പുലരി- 2025’ എന്ന പേരിൽ നടന്ന ആഘോഷം ഫാ.ജോമോൻ ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് ഫാ.എബ്രഹാം പി.ജെ. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
യുവദർശനം മാസിക പ്രത്യേക പതിപ്പ് യുവജനപ്രസ്ഥാനം കുവൈത്ത് സോണൽ പ്രസിഡന്റ് ഫാ. അജു വർഗ്ഗീസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. മലങ്കര സഭാ മാനേജിങ് കമ്മറ്റി അംഗം പോൾ വർഗീസ്, ഇടവക ട്രസ്റ്റീ റെജി പി. ജോൺ, യുവദർശനം പ്രത്യേക പതിപ്പ് കൺവീനർ ലിബു എം വർക്കി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഇടവക സെക്രട്ടറി ബാബു കോശി, യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ് ജിനു എബ്രഹാം വർഗീസ്, റോഷൻ സാം മാത്യു, പഴയപള്ളി യുവജനപ്രസ്ഥാനം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിജോ കോശി ജോൺ, ട്രഷറർ ബൈജു എബ്രഹാം ജോർജ്, ജോ.സെക്രട്ടറിയും പ്രോഗ്രാം കൺവീനറുമായ മനോജ് ഇടിക്കുള തോമസ്, റോണി ജോൺ, ജോജി ജോൺ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
സെക്രട്ടറി മനു മോനച്ചൻ സ്വാഗതവും ‘തിരുവോണപ്പുലരി- 2025’ ജനറൽ കൺവീനർ റോബിൻ ഡാനിയേൽ മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഇടവകയുടെ ആത്മീയ സംഘടനകളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ഫാഷൻ ഷോ, പഞ്ചാരി മേളം, തിരുവാതിര കളി, ഡാൻസ്, അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം, വടംവലി മത്സരം, മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ്, ഓണസദ്യ, ഗാനമേള എന്നിവ ആഘോഷഭാഗമായി ഒരുക്കി.
