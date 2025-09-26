Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    26 Sept 2025 1:42 PM IST
    26 Sept 2025 1:42 PM IST

    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം ‘തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി’

    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം ‘തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി’
    ‘തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മം​ഗ​ഫ് അ​ൽ ന​ജാ​ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ‘തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ഫാ.​ജോ​മോ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ.​എ​ബ്ര​ഹാം പി.​ജെ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യു​വ​ദ​ർ​ശ​നം മാ​സി​ക പ്ര​ത്യേ​ക പ​തി​പ്പ് യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം കു​വൈ​ത്ത് സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ. ​അ​ജു വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭാ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം പോ​ൾ വ​ർ​ഗീസ്, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റീ റെ​ജി പി. ​ജോ​ൺ, യു​വ​ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ത്യേ​ക പ​തി​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ബു എം ​വ​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കോ​ശി, യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വ് ജി​നു എ​ബ്ര​ഹാം വ​ർ​ഗീ​സ്, റോ​ഷ​ൻ സാം ​മാ​ത്യു, പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​നം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജോ കോ​ശി ജോ​ൺ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ർ​ജ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ മ​നോ​ജ്‌ ഇ​ടി​ക്കു​ള തോ​മ​സ്, റോ​ണി ജോ​ൺ, ജോ​ജി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മോ​ന​ച്ച​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ‘തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി- 2025’ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ ഡാ​നി​യേ​ൽ മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ആ​ത്മീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി, ഡാ​ൻ​സ്, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​ഡ്, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.

