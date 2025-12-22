സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കരോൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് ഇടവകയുടെ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് ‘പാരിൽ പ്രകാശമായി’ എൻ.ഇ.സി.കെ നോർത്ത് ടെന്റിൽ നടന്നു.
ഇടവക വികാരി റവ .സിബി പി.ജെ കരോൾ സർവിസിന് നേതൃത്വം നൽകി. അഹമ്മദി ഇമ്മാനുവേൽ മാർത്തോമ ചർച്ച് വികാരി റവ .അരുൺ ജോൺ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. എൻ.ഇ.സി.കെ സെക്രട്ടറി റോയ് കെ. യോഹന്നാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.
ഇടവക സെക്രട്ടറി സിജുമോൻ എബ്രഹാം സ്വാഗതവും ട്രസ്റ്റി ബിജു സാമുവേൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇടവക ഗായകസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇടവക അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ സഹോദരി സഭകളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി പേരും കരോൾ സർവിസിൽ സംബന്ധിച്ചു.
