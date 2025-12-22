Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസെ​ന്റ് തോ​മ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:52 AM IST

    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ക​രോ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ക​രോ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​രോ​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സ​ർ​വീ​സ് ‘പാ​രി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി’ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ നോ​ർ​ത്ത് ടെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ .സി​ബി പി.​ജെ ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഹ​മ്മ​ദി ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ മാ​ർ​ത്തോ​മ ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി റ​വ .അ​രു​ൺ ജോ​ൺ ക്രി​സ്തു​മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു​മോ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​സ്റ്റി ബി​ജു സാ​മു​വേ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​വ​ക ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. സ​ൺ‌​ഡേ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടാ​തെ സ​ഹോ​ദ​രി സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രും ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - St. Thomas Evangelical Church Carol
    Similar News
    Next Story
    X