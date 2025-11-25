Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    25 Nov 2025 12:09 PM IST
    25 Nov 2025 12:09 PM IST

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ സ​ഖ​റി​യാ​സ് മാ​ർ അ​പ്രേം എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫെ​സ്റ്റ്- 2025 ആ​സ്പൈ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെയും ഇ​ട​വ​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടേ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി.​പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഡ​ൽ​ഹി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ സ​ഖ​റി​യാ​സ് മാ​ർ അ​പ്രേം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​ഫ്ര​ഗ​ൺ മെ​ത്രാ​പോ​ലീ​ത്ത യു​യാ​കിം മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ് അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ മാ​ത്യു തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ നെ​ബു അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ൽ​സ്വ​രാ​ജും മെ​റി​ൻ ഗ്രി​ഗ​റി​യും ധ​നേ​ഷും ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി.

