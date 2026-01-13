Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:31 PM IST

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ആ​ദ്യ​ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ 17ന്

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ആ​ദ്യ​ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ 17ന്
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് സി.​എ​സ്ഐ ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഈ ​മാ​സം 17ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യോ​ടെ ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​നു ആ​രം​ഭ​മാ​കും.

    ക്രി​സ്തീ​യ ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​വും ഡി.​എ​സ്.​എം.​സി മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​വ. സാ​ജ​ൻ പി. ​മാ​ത്യു ആ​ദ്യ ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. റ​വ. സി.​എം. ഈ​പ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഹ​രീ​ത്ത് ഖേ​ത്ത​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​നോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ , ജോ​ൺ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഫി​ൽ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് , തോ​മ​സ് ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ 30 വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. വി​വി​ധ ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക്രി​സ്തീ​യ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗാ​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

