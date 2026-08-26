മലയാള ഭാഷാ മധുരം പകർന്നു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എസ്.ഐ ചർച്ച്

മലയാള ഭാഷാ മധുരം പകർന്നു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എസ്.ഐ ചർച്ച്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സി.എസ്.ഐ ചർച്ച് കുവൈത്ത് ‘സമ്മർ മലയാളം മാതൃഭാഷാ പഠനം- 2026’ സമാപിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വേനലവധി ദിനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമാക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 12നാണ് പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം കുവൈത്ത് സിറ്റി എൻ.ഇ.സി.കെ-യിൽ ഓഫ്ലൈനായും, തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ ഓൺലൈനായുമാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.
58 വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾക്ക് ജിബു വർഗീസ്, ലിനു ചെറിയാൻ, റജിമോൻ ഡാനിയൽ, പ്രീജ മധു, സൗമ്യ സാവൻ, ആനി എബ്രഹാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വികാരി റവ. സി.എം. ഈപ്പൻ, സെക്രട്ടറി എം.പി. സതീഷ്, ട്രഷറർ റെജിൻ രാജു, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ സാമുവൽ ജോൺ മാത്യു, കമ്മിറ്റി അംഗം ഷെറിൻ എബ്രഹാം എന്നിവർ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.
പഠന ക്ലാസുകളുടെ സമാപന സമ്മേളനം വികാരി റവ. സി.എം. ഈപ്പന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. ലിനു ചെറിയാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ‘മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വ. തോമസ് സ്റ്റീഫൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സതീഷ് എം.പി. ആശംസകൾ നേർന്നു. റജിമോൻ ഡാനിയൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. റെജിൻ രാജു സമാപന പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും, പഠനസഹായ സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register