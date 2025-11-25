Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:04 PM IST

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്

    മോ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് മോ​ർ സേ​വേ​റി​യോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​കാ​രി ഫാ.​സി​ജി​ൽ ജോ​സ് വി​ല​ങ്ങ​ൻ​പാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ.​യൂ​യാ​കിം മോ​ർ കൂ​റീ​ലോ​സ്‌ സ​ഫ്‌​റ​ഗ​ൻ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.​ഫാ. ഷെ​റി​ൻ കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഫാ. ​ബി​ജു പാ​റാ​നി​ക്ക​ൽ,റ​വ.​സി​ബി പി.​എ,റ​വ. ഫി​നോ വ​ർ​ഗീ​സ്, സാ​ജു വി.​തോ​മ​സ് (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ കോ​മ​ൺ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം), ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി (ജി.​എം. അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ൻ​ജ് ), ജോ​യ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ് ചീ​ഫ്, സ​ജി​ലു തോ​മ​സ്(​ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി),മി​ല​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ(​ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, സ​ജി പു​ന്നൂ​സ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​സി​നു ചെ​റി​യാ​ൻ, ടി​ബി മാ​ത്യു, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ടോ​ണി പോ​ത്ത​ൻ, ഡിം​പി​ൾ ജോ​മോ​ൻ, മാ​സ്റ്റ​ർ ജെ​റോം ജെ​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​നി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, എ​ബി തോ​മ​സ്, സു​നി​ൽ ജോ​സ​ഫ്, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, മ​ജോ മാ​ത്യു, റോ​ജി​ഷ് സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു, ജോ​സ​ഫ് പി ​എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ല​ക്‌​സ് മാ​ത്യു, എ​ബ്ര​ഹാം. പി. ​തോ​മ​സ്, സ​ജി​ത്ത് ഉ​തു​പ്പാ​ൻ, റി​നോ എ​ബ്ര​ഹാം, ജി​ന്റോ ജോ​യ്, ജോ​ജി വി ​പോ​ത്ത​ൻ, ഡാ​റ്റ്സ​ൺ മാ​ത്യു, ബോ​ണി ഫി​ലി​പ്പ്, മാ​ത്യു ജെ​യ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബ് ,ഫ്യൂ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഡി.​ജെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    Kuwait NewsSt. Peter's ChurchHarvest Festivalgulf news malayalam
