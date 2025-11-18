Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:04 PM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം

    സെൻറ് മേ​രീ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് കേ​ത​ൻ ഷെ​ലാ​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​സി.​പി. സാ​മു​വ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​ത്സ​വം സ​ദ​സ്സ്


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ത് കേ​ത​ൻ ഷെ​ലാ​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് വ​ലി​യ പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ.​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ നെ​ടു​വ​ക്കാ​ട്ട് , സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ്‌ ക്നാ​നാ​യ പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ.​സി​ജി​ൽ ജോ​സ്, കെ.​ഇ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫാ. ​ബി​നു അ​ബ്ര​ഹാം, സാ​ജു വ​ഴ​യി​ൽ തോ​മ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടോ​ബി മാ​ത്യു, അ​ൽ​മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ, അ​മ​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ്, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്രി​ബി പെ​ർ​ഫ്യൂം​സ് ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ട​വ​ക സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ചാ​രി​റ്റി പ്രൊ​ജ​ക്റ്റാ​യ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    TAGS:Kuwait NewsHarvest FestivalSt Marys Jacobite Syrian Churchgulf news malayalam
    News Summary - St. Mary's Jacobite Syrian Church Harvest Festival
