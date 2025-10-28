Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസെ​ന്റ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:19 AM IST

    സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നുസെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ​ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം പൗ​ര​സ്ത്യ കാ​തോ​ലി​ക്കാ​യും മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ മോ​റാ​ൻ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ മാ​ത്യൂ​സ് തൃ​തീ​യ​ൻ കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ​ര​സ്പ​രം ക​രു​തു​ക​യും പ​ങ്കി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ഡോ. ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​രി ജെ​യിം​സ് ജേ​ക്ക​ബ്, എ​ത്യോ​പ്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ വി​കാ​രി ഫാ. ​കോ​മോ​സ് അ​ബാ ത​ദെ​വൂ​സ് വു​ബ്ലി​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ഓ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​ഈ. ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കു​ര്യ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫാ. ​മാ​ത്യൂ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, മാ​ത്യൂ വി. ​തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ. ​അ​ജു തോ​മ​സ്, ഫാ. ​ജെ​ഫി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റീ ദീ​പ​ക് അ​ല​ക്സ് പ​ണി​ക്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് റോ​യ്, സ​ഭാ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ങ്ങ​ളാ​യ തോ​മ​സ് കു​രു​വി​ള, മാ​ത്യൂ കെ. ​ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, പോ​ൾ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. സ​ണ്ടേ​സ്ക്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളും, പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും, ആ​ത്മീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​വി​ധാ​യ​ക​നും, ന​ട​നും, പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ വി​നീ​ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​നും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്നം, നാ​ട​ൻ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:perunnalst gregorios indian orthodox
    News Summary - St. Gregory the Great Indian Orthodox Church is the first to be established
    Similar News
    Next Story
    X