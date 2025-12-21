Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:44 AM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് തീ​രാ​ന​ഷ്ടം -കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് തീ​രാ​ന​ഷ്ടം -കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​തു​ല്യ​മാ​യ മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ). ക​ലാ​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ കാ​ലാ​തീ​ത​വും അ​ന​ശ്വ​ര​വു​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​ത്ത സ്പ​ർ​ശ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ന​ട​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും സം​വി​ധാ​യ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സി​നി​മ​ക​ളും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Srinivasan's passing is a great loss to Malayalam cinema - KDNA
