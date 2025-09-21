Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:09 AM IST

    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ബി.​ഇ.​സി സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ നാ​രാ​യ​ണീ​യ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് 171ാം ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ബി.​ഇ.​സി സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി​യു​ടെ​യും ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ലേ​ട​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    സാ​ര​ഥി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. ജി​തേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് ചീ​പ്പാ​റ​യി​ൽ, ഐ.​ബി.​പി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സാ​ര​ഥി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് കെ. ​പി, വ​നി​ത വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി​ജി അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, സാ​ര​ഥി ട്ര​സ്റ്റ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി​തി​ൻ ദാ​സ്, ബി​ല്ല​വ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മ​ർ​നാ​ഥ് സു​വ​ർ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    എ.​ഐ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, സാ​ര​ഥി വേ​ദി ന​ട​ത്തി​യ റീ​ൽ​സ്, ഷോ​ർ​ട് ഫി​ലിം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി ശ്രീ​ധ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ ശി​വ​രാ​മ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പൗ​ർ​ണ്ണ​മി സം​ഗീ​ത് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ലേ​ട​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, മാ​വേ​ലി​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു.

    TAGS:onam celebrationsKuwait
    News Summary - Sree Narayana Guru Jayanti and Onam Celebrations in Kuwait
