Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പിങ്:...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:16 PM IST

    സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പിങ്: നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പിങ്: നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്കം. റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ, തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 760 പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പാ​ലി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    ക്യാ​മ്പി​ങ് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​ച്ചു വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം പി​ടി​കൂ​ടി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പ്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ബ​ഗ്ഗി​ക​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഉ​പ​യോ​ഗം പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഗ്ഗി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ചെ​ല​വും പി​ഴ​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.​അ​തി​നി​ടെ, ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 94 ബ​ഗ്ഗി​ക​ളും, ആ​റു ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ളും ട്ര​ക്കും നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalamSpring Camps
    News Summary - Spring camping: Rules must be strictly followed
    Similar News
    Next Story
    X