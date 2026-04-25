Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകേടായ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 April 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 9:12 AM IST

    കേടായ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദോഹ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കേടായ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ദോഹ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് നടപടി. നിരോധിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടറിയും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ആരോഗ്യ, സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കേടായ മത്സ്യവും ശീതീകരിച്ച ചെമ്മീനും റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: seized, Kuwait, sea food, Seized stale food
    News Summary - Spoiled seafood seized
    Next Story
    X