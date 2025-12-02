Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    2 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 10:27 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തും കു​ടി​യേ​റ്റ​വും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ്

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തും കു​ടി​യേ​റ്റ​വും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​വും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ സാ​ദ് അ​ൽ സ​ഫ​റാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ്.

    വി​വി​ധ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2013ലെ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, ഇ​ര​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ടീം ​ത​യാ​റാ​ക്കും.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും പു​തി​യ​തു​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ടീ​മി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദേ​ശീ​യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ഒ​രു​ക്കി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ലി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

