Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 1:00 PM IST

    മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന നാ​ളെ

    മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 125 പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ശ്ച​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30നാ​ണ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ഴ​ക്കു​റ​വും വ​ര​ൾ​ച്ച​യും നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്​​ത​ത്. മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ പി​ന്‍പ​റ്റി​യാ​ണ് മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ ഈ ​ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:Rainkuwaithprayer
