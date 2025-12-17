Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബാ​ങ്കി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫി​സ്

    അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ബാ​ങ്കി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫി​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബാ​ങ്കി​ങ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പ്, ബാ​ങ്ക് വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, ​ഡ​ഡ് ചെ​ക്കു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ സാ​ദ് അ​ൽ സ​ഫ്രാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ആ​ധു​നി​ക ബാ​ങ്കി​ങ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ-​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ്യ​ത​യും പ​രി​ച​യ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മി​ക​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഇ​തി​ലേ​ക്കാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കും. ഓ​ഫി​സ് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​യ​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഏ​റി​യ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം സൈ​ബ​ർ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

