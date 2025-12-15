Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:41 AM IST

    പ്രത്യേക ഫീച്ചർ

    നീ​യേ പ​ു​ഞ്ചി​രി, പാ​ട്ടി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞ്...
    പ്രത്യേക ഫീച്ചർ
    ഹ​നാ​ൻ​ഷ വേ​ദി​യി​ൽ 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്ന സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ ഇ​ളം ത​ണു​പ്പി​നെ ചൂ​ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് വേ​ദി​നി​റ​ഞ്ഞ പാ​ട്ടു​കാ​ർ കാ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ല​ഹ​രി​പ​ട​ർ​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യി​ക​യും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ റൂ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് റോ​ക് ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന് ​തി​ര​ശീ​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. കെ.​ടി.​എ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​പ്പ​ന​യും ജാ​ക്‌​സ​ൺ​സ് സ്പാ​ർ​ക്ല​ർ ടീ​മി​ന്റെ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച ക​ലാ​വി​രു​ന്നാ​യി.

    പി​റ​കെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ഹ​നാ​ൻ​ഷ​യും സം​ഘ​വും സ്വ​ര​മേ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ വേ​ദി​യി​ലി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സ് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലെ​ത്തി.

    ഹ​നാ​ൻ​ഷ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം പാ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റു ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സം​ഗീ​ത​മ​യ​മാ​യി. ചി​റാ​പു​ഞ്ചി മ​ഴ​യ​ത്ത് നി​ലാ​വ​ഞ്ചി തു​ഴ​ഞ്ഞെ​ത്ത്, ഇ​ൻ​സാ​ലി​ലെ ലാ​വ​ണ്യ​കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ, ലോ​ക സി​നി​മ​യി​ലെ നീ​യേ പ​ു​ഞ്ചി​രി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഹ​നാ​ൻ​ഷ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സും പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം ഇ​ള​കി​മ​റി​ഞ്ഞു. കേ​​ട്ട് മ​​തി​​വ​​രാ​​ത്ത ഇ​ഷ്ട​ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ സ​ദ​സ്സും ഗാ​യ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ഏ​റ്റു​പാ​ടി. ഇ​ളം ത​ണു​പ്പു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പാ​ട്ടി​ന്റെ ല​ഹ​രി​യി​ൽ ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച രാ​ത്രി.

