Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:20 PM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന -മ​ന്ത്രി

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന -മ​ന്ത്രി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്ക് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ച് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി കേ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf NewsMinisterKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Special consideration for the rights of minorities - Minister
