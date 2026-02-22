Begin typing your search above and press return to search.
    സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത്‌ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം മം​ഗ​ഫ് ട്രീം​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ഭ​വ​ൻ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി.​കെ.​പി.​എ സ്ഥാ​പ​കാം​ഗം മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത്‌, സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹാ​ർ​ദം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വ​യ​നാ​ട്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി മെ​നീ​ഷ്‌ വാ​സ്‌, കെ.​എ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ന​വാ​സ് ബ​ഷീ​ർ, സം​ഘ​ട​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ മാ​ത്യൂ, ഉ​ത്ത​മ​ൻ, സ​ജി​നി, വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി, തു​ള​സി​റാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സൂ​സ​ൻ ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​യേ​ഷ്, സ​ന്തോ​ഷ്, ക​മ​റു​ദീ​ൻ, ദി​നേ​ശ​ൻ, താ​ഹ, സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

