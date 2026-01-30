Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    30 Jan 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:15 AM IST

    സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം

    സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം
    കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്പ​ന്ദ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ്റ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ൻ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ബി​ജു​ഭ​വ​ൻ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി കു​വൈ​ത്തി വ​നി​ത ഫാ​ത്തി​മ ഷ​രീ​ദ് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന.​സെ​ക്ര റെ​ജി​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ മാ​ത്യൂ, ഉ​ത്ത​മ​ൻ, സ​ജി​നി, വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി, തു​ള​സി​റാ​ണി, ശ്യാം, ​ഷീ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സൂ​സ​ൻ​ജോ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പൊ​ലി​ക​യു​ടെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്രേം​രാ​ജ് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

