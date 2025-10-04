Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഒ​രു​മ​യു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:21 PM IST

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സാ​ൽ​മി​യ ‘ഓ​ണസം​ഗ​മം’

    text_fields
    bookmark_border
    Souhrida Vedi
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സാ​ൽ​മി​യ സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ താ​ജു​ദ്ദീൻ മ​ദീ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: ‘സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി’ സാ​ൽ​മി​യ സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ണസം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ്‌ പ​രി​മ​ണം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ഫ റു​ക്കി​യ ന​ജീ​ബ്, ഇ​സ്മ റു​ക്കി​യ ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.ഫാ. ​റീ​ജ​ൻ ബേ​ബി (സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്), നാ​ട​ക- ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജി​തേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ താ​ഴ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. താ​ജു​ദ്ദീൻ മ​ദീ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​യ​സ്സ് ജോ​ർ​ജ്ജ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ഷീ​ജ​യും സം​ഘ​വും സം​ഘ ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ‘സ​ർ​ഗ വേ​ദി’ സാ​ൽ​മി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, റി​യാ​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ന​സീ​ർ കൊ​ച്ചി, ഷീ​ജ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി ആ​ങ്ക​റി​ങ് ന​ട​ത്തി.കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ ജേ​ക്ക​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ്, സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട്, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ആ​ലു​വ, നാ​സ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, സ​ലീം പ​തി​യാ​ര​ത്ത്, അ​സ്ല​ഹ്, ന​ജീ​ബ് എം.​പി, താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ, ജ​ഹാ​ൻ, നാ​സ​ർ പ​തി​യാ​ര​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​യാ​സ്, ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, ഫാ​റൂ​ഖ് ശ​ർ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationsalmiyaKuwait NewsSouhrida Vedi
    News Summary - Souhrida Vedi Salmiya ‘Onam Sangam’
    Similar News
    Next Story
    X