Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ്; ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:47 PM IST

    സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ്; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ്; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സോ​മാ​ലി​യ​യി​ലെ വി​ഘ​ട​ന മേ​ഖ​ല​യാ​യ സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും മേ​ഖ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കോ-​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി). ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ന്റെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദ അ​ജ​ണ്ട​യെ​യും എ​തി​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. സോ​മാ​ലി​യ അ​തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം, പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​യോ​ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ആ​ദ​ര​വ് കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൊ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​ട​ന​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, കൊ​മോ​റോ​സ്, ജി​ബൂ​തി, ഗാം​ബി​യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ, ലി​ബി​യ, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, നൈ​ജീ​രി​യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, സോ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, തു​ർ​ക്കി, യ​മ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IsraeliKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Somaliland; OIC ministers strongly condemn Israeli actions
    Similar News
    Next Story
    X