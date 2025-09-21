Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 21 Sept 2025 12:25 PM IST
    date_range 21 Sept 2025 12:26 PM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചൂ​താ​ട്ട, ക​ള്ള​പ്പ​ണ ശൃം​ഖ​ല സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​റു ഈ​ജി​പ്തു​കാ​രും ഒ​രു സി​റി​യ​ക്കാ​ര​നും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചൂ​താ​ട്ട, ക​ള്ള​പ്പ​ണ ശൃം​ഖ​ല​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ടി​കൂ​ടി. ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഏ​ഴ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഇ​വ​രി​ൽ ആ​റു പേ​ർ ഈ​ജി​പ്തു​കാ​രും ഒ​രാ​ൾ സി​റി​യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​ണ്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. സം​ഘ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്.

    പൊ​തു​വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ലൂ​ണു​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര-​പ​ർ​ഫ്യൂം ഷോ​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ സം​ഘം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും 25,000 കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ വ​രെ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ദീ​നാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി തു​ട​രും. രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

