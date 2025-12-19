Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightജി.​സി.​സി ഏ​കോ​പ​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:30 AM IST

    ജി.​സി.​സി ഏ​കോ​പ​ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി.​സി.​സി ഏ​കോ​പ​ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    ജി.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ.​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 49ാമ​ത് ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല ന​യി​ച്ചു. അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ജി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യോ​ജ​ന​വും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ൻ​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ജ​യി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Social Affairs Minister participates in GCC Unity Ministerial Meeting
    Similar News
    Next Story
    X