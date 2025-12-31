Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    31 Dec 2025 2:03 PM IST
    31 Dec 2025 2:03 PM IST

    രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്നു
    രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ കു​റ​വ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. രാ​ത്രി 10 ഓ​ടെ 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് താ​​ഴേ​ക്ക് താ​പ​നി​ല എ​ത്തി. പു​ല​ർ​ച്ചെ ഇ​തി​ൽ വീ​ണ്ടും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​ത്ത വാ​യു​പി​ണ്ഡം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​റാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രാ​നും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​ത്ത വാ​യു പി​ണ്ഡ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക്ര​മേ​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഖ്യാ മാ​തൃ​ക​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ദ​റാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യ​തു​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​വി​യു​ന്ന സ​ജീ​വ​മാ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റി​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല വീ​ണ്ടും ക്ര​മേ​ണ ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ക​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 18 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും.

