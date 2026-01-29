Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:56 AM IST

    സ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    സ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്നേ​ഹാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ൽ ശി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും അ​ൽ ന​ഹി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ബി​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​സ​ഞ്ജീ​വ് പ്ര​സാ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ൻ ഡോ.​പെ​ട്രു ദേ​വ​ദാ​സ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മാ​നേ​ജ​ർ ലൂ​സി​യ വി​ല്യം​സ്, സി​സ്റ്റ​ർ അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, ബേ​ബി ശാ​ലി​നി, ത​ൻ​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.സ്നേ​ഹാ​ല​യം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ക്രീ​യേ​റ്റ​ർ ന​ജീ​റ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​സാ​ർ, ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ന്നൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്നേ​ഹാ​ല​യം അ​ഡ്മി​ൻ​സ്,എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​ന് സ്നേ​ഹാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. എ.​കെ.​ഹു​സൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmedical campPravasi Association
    News Summary - Snehalyam Pravasi Association Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X